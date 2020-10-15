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İran'da 'koronavirüsle ilgili gerçek ölüm sayıları açıklananın çok üzerinde' iddiası
İran Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Ali Muhsini Bendpey, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili gerçek ölüm sayılarının açıklanan rakamlardan çok daha fazla olduğunu söyledi.
İran'da 'koronavirüsle ilgili gerçek ölüm sayıları açıklananın çok üzerinde' iddiası
15 Ekim 2020 22:36 -
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İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Bendpey, ülkede salgının yayılmaya başladığı günden bu yana Kovid-19 kaynaklı can kayıplarına ilişkin açıklanan resmi rakamların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Açıklanan rakamların Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra yalnızca hastanelerde vefat eden hastaları kapsadığına dikkati çeken Bendpey, "Diğer merkezlerde ve evlerinde tedavi gördükleri sırada yaşamını yitirenler Sağlık Bakanlığının can kayıplarına ilişkin açıkladığı listeye dahil edilmiyor. Bu nedenle vefat edenlerin sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğu görülüyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetin salgına karşı aldığı tedbirlerin gevşetilmeden artırılarak sürdürülmesi gerektiğini dile getiren İranlı milletvekili, "Son sekiz aydaki yöntemin sürdürülmesi halinde sadece dördüncü değil, beşinci, altıncı ve yedinci salgın dalgasını da yaşayabiliriz." uyarısında bulundu.

Bendpey, salgınla mücadele için metro, terminal ve bürolar gibi halkın toplu bulunduğu alanlarda ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtılması gerektiğini sözlerine ekledi.

İran'da nisan ortalarında düşüşe geçen günlük vaka sayıları ve can kayıpları, tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ve bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle son aylarda yeniden artmıştı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine yaklaştı. Mayıs ayında 34'e kadar inen günlük can kaybı dün 279'a ulaşarak virüsün ülkede ilk görüldüğü 19 Şubat'tan sonraki en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Anahtar Kelimeler:

iran kovid-19 resmi rakamlar

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