İran'da koronavirüsten can kaybı artıyor: 12

TAHRAN- İran devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 vakalarına ilişkin Meclis'e bir rapor sundu.

Nemeki'nin sunduğu raporda, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 47'ye çıktığı belirtildi.

Virüs Bahreyn'de

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.