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İran'da koronavirüsten ölümlerde yaş ortalaması 57'ye düştü
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur: Tahran'da son günlerde göze çarpan araç trafiği başkentte insanların hareketliliğini ortaya koyuyor. Eğer hareketlilik böyle devam ederse yeni bir pikle karşı karşıya kalabiliriz
İran'da koronavirüsten ölümlerde yaş ortalaması 57'ye düştü
06 Nisan 2020 18:13 - AA
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İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 57 ila 59 aralığında olduğunu söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Reisi, "İran'da Kovid-19'a yakalanan hastaların yaş ortalaması 50, ölenlerin yaş ortalaması ise 57 ila 59 aralığındadır." dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından, geçen ay yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının ise 54 olduğu duyurulmuştu.

- Tahran'da Kovid-19'un yeniden yükselmesi endişesi

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur da başkent Tahran'daki hareketliliğin devam etmesi durumunda yeni bir salgın dalgasıyla karşı karşıya olabileceklerini belirtti.

Cihanpur, "Tahran'da son günlerde göze çarpan araç trafiği başkentte insanların hareketliliğini ortaya koyuyor. Eğer hareketlilik böyle devam ederse yeni bir pikle karşı karşıya kalabiliriz." ifadelerini kullandı.

- Hamaney, 1 milyar avro fonu onayladı

Öte yandan, İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İran Ulusal Kalkınma Fonundan talep ettiği 1 milyar avroyu onayladı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 739'a, vaka sayısı ise 60 bin 500'e ulaştı.

Anahtar Kelimeler:

iran koronavirus

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