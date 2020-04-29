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İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 5 bin 957'ye yükseldi
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 80 artarak 5 bin 957'ye yükseldi.
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 5 bin 957'ye yükseldi
29 Nisan 2020 13:05 - AA
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde 80 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1073 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 957'ye çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 93 bin 657 olduğunu bildirdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 965'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 73 bin 791 olduğunu belirtti.

Cihanpur ayrıca ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının 453 bin 386 olduğunu kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

iran koronavirus

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