İran'da sadece bir eyalette 30 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

İran'da son 24 saatte ülke genelinde 75 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Toplam ölü sayısının 429'a çıktığı İran'da, vaka sayısının 1075 artarak 10 bin 75'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

25 Şubat'ta Kovid-19 teşhisi konulan Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, iyileşerek görevinin başına döndü.

Yezd Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mahmud Nuri Şadkam, Yezd eyaletindeki 30 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kovid-19 ile mücadele için acilen sağlık malzemeleri, ekipmanlar ve tespit kitlerine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Zarif, Sağlık Bakanlığının ihtiyaç listesini "Acil" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşarak tüm dünya ülkelerini İran'a yardıma çağırdı.

Zarif'in paylaştığı 30 satırlık acil ihtiyaç listesinde, 172 milyon koruyucu maske, 100 milyon eldiven, 3 milyon 200 bin Kovid-19 tespit kiti, 1000 suni solunum cihazı gibi birçok teçhizat ve ilaç bulunuyor.