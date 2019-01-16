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İran'da sigara ve tütün ürünlerine yaklaşık 1 milyar dolar harcandı
Tahran Tıp Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdurrahman Rüstemiyan, İran'da sigara ve tütün ürünlerine yılda yaklaşık 1 milyar dolar harcandığını belirtti.
İran'da sigara ve tütün ürünlerine yaklaşık 1 milyar dolar harcandı
16 Ocak 2019 - AA
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İran Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, başkent Tahran'da düzenlenen Sigara ve Sağlık Politikası Konferansı'nda konuşan Tahran Tıp Üniversitesi Rektör Yardımcısı Rüstemiyan, "İranlılar yılda yaklaşık 1 milyar doları sigara ve tütün ürünlerine harcıyor." dedi.

Sigaradan kaynaklı hastalıklara ise 3,5 milyar dolar harcama yapıldığını aktaran Rüstemiyan, bu gidişatın önünün alınması gerektiğini dile getirdi.  

Rüstemiyan, 10 yıl içerisinde tütün kullanımının 2 bin tondan 15 bin tona çıktığına dikkati çekerek, sigaraya kolay ulaşımın engellenmesinin konuyla ilgili alınabilecek tedbirlerden biri olduğunu kaydetti. 

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3
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
16.01.2019 17:20:26
Baskının had safhada olduğu bir rejimde insanlar kanuni yollardan rahatlamayı bu şekilde bulmuşlar. Hiç bir İranlı siyasetçinin sigara tüketiminin azaltılması konusunda halkı zorlayabilecek girişimde bulunacağını sanmıyorum.
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