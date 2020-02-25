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İran'da Tıp Fakültesi Dekanında da koronavirüs görüldü
Kum Tıp Fakültesi Dekanı Muhammed Rıza Kadir de sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajında koronavirüse yakalandığını açıkladı
İran'da Tıp Fakültesi Dekanında da koronavirüs görüldü
25 Şubat 2020 -
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İran Sağlık Bakan yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıklamasından sonra, Kum Tıp fakültesi Dekanı Muhammed Rıza Kadir de sosyal medyadan koronavirüs salgınına yakalandığını duyurdu.

İran Sağlık Bakan Yardımcısında koronavirüs görüldü, halka 'evden çıkmayın' çağrısı yapıldı

İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Cevad Amuli'nin damadı olan Kadir, birlik ve beraberlikle koronavirüsün üstünden geleceklerini söyledi.

11 Eyalette sokağa çıkmayın çağrısı

İran'dan getirilen 132 yolcu Zekai Tahir Burak'a sevk edildi

İran Sağlık Bakanı Nemeki karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11 eyalette halka sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu

 

Anahtar Kelimeler:

iran koronavirus dekan

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