İran'da Tıp Fakültesi Dekanında da koronavirüs görüldü

İran Sağlık Bakan yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıklamasından sonra, Kum Tıp fakültesi Dekanı Muhammed Rıza Kadir de sosyal medyadan koronavirüs salgınına yakalandığını duyurdu.
İran Sağlık Bakan Yardımcısında koronavirüs görüldü, halka 'evden çıkmayın' çağrısı yapıldı
İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Cevad Amuli'nin damadı olan Kadir, birlik ve beraberlikle koronavirüsün üstünden geleceklerini söyledi.
11 Eyalette sokağa çıkmayın çağrısı
İran'dan getirilen 132 yolcu Zekai Tahir Burak'a sevk edildi
İran Sağlık Bakanı Nemeki karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11 eyalette halka sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
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