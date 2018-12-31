SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İran'daki hastaneler alarm veriyor: Güvenlik yeterli değil
İran Doğal Afet ve Acil Durumlarda Sağlık Araştırma Merkezi Başkanı Hamidreza Haneke, İran’daki hastanelerin en az yüzde 10’unun güvenlik açısından yeterli düzeyde olmadığını ve yıllardır hizmet veren bu kuruluşların yenilenmesi gerektiğini söyledi.Haneke, İran’da yeni hastaneler yapılmamasını eleştirerek "Ya yeni hastaneler inşa etmemiz gerekiyor ya da eskilerini yenilememiz." dedi.
İran'daki hastaneler alarm veriyor: Güvenlik yeterli değil
31 Aralık 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İran'daki hastanelerin birçoğunun 30, 40 veya 60 yıldır hizmet verdiğini hatırlatan Haneke, söz konusu yapıların belediyelerin de yardımıyla yapı güvenliğine uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. 

"Tahran'daki hastaneler daha kötü durumda"
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya konuşan Haneke, başkent Tahran'daki hastanelerin bina güvenliği açısından diğer bölgelere göre daha kötü durumda olduğunu söyledi.
Haneke, şu ifadeleri kullandı:

"Tahran'da durum çok daha kötü. Hastaneler eski ve yenileri yapılmamış. Ayrıca bölgedeki özel hastaneler de şehrin batısında toplanmış ve şehrin doğusunda bir tane hastane yok." 
Ülkedeki müteahhitlik sisteminin de yeni hastane binaları inşa etmek için uygun olmadığını vurgulayan Haneke, tıp fakültelerinin hastane binası inşası için yeterli sermayeye sahip olmadığını da sözlerine ekledi. 
 

Anahtar Kelimeler:

iran hastane tahran hamidreza haneke

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
112 Acil Ambulans Kahramanmaraş112 Acil Van Bahçesaray Muradiye Çatakeczane Bülent Köse Esenyurt Devlet HastanesiEdirne İl Sağlık Uzunköprü Devlet Hastanesi sağlıkta şiddetSağlık Bilimleri Yüksekokulu Ergoterapi Yüksel BarutErciyes Üniversitesi TÜBA Doç. Dr. İsmail Öçsoy2019 RESMİ TATİLLER kaç gün tatil bayram tatilisağlık Bakanı Fahrettin Koca engelli personel 112 Acildoktora YÖK burs ambulansSağlık Bakanlığı Fahrettin Koca işçi alımı istihdam kanser Doç. Dr. Mustafa Dumangenetik tasarım CRISPR Hı JiankuiObezite Çocuk Endokrinolojisi Prof. Dr. Semra Çetinkayaİran hastane Tahran Hamidreza Hanekesperm Avustralya Victoria
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
14/03-17/034. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği KengresiAİLE...ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.