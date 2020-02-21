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İran'daki koronavirüs vakaları, Van'da maske satışlarını artırdı
İran’ın Kum kentinde korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Van’da koruyucu maske satışları artarken, fiyatlar ise yüzde 500 civarında yükseldi
İran'daki koronavirüs vakaları, Van'da maske satışlarını artırdı
21 Şubat 2020 - İHA
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VAN- İran’ın Kum kentinde koronavirüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası İranlı turistlerin yoğun olarak geldiği Van’da, vatandaşlar endişelenmeye başladı. Tedirgin eden haberlerin üzerine medikal maskeler yoğun ilgi görüyor. Bunun üzerine medikal ürün satıcıları camlarına ‘koronavirüsü maskesi bulunur’ şeklinde yazılar yazmaya başladı.

Medikal ürün satış personeli Raşit Filiz, İran’dan gelen koronavirüsü haberleri üzerine Van’da koruyucu maske stoklarının tükendiğini belirtti. Maskelerin genellikle Çin’e ihraç edildiğini ve bu yüzden de stokların tükendiğini ifade eden Filiz, “İran’da koronavirüsü nedeniyle iki ölümün gerçekleşmesi üzerine maskelere yoğun bir talep var. Ancak bu talebi karşılayacak yeteri stokumuz bulunmamaktadır. Türkiye’deki üretim de çok kısıtlı bir şekilde devam ediyor. Stokta bulunan ürünlere ise Çin tarafından talep var. Ürünler Çin’e ihraç ediliyor. Bu yüzden biz maske stokunda sıkıntı yaşayacağız” dedi.

Gelen vatandaşı maske konusunda bilgilendirdiklerini dile getiren Filiz, “İranlar Van’ı Türkiye geçişi olarak kullanıyorlar. Bu yüzden Van olarak ciddi bir şekilde endişeleniyoruz. İran’dan gelen haberlerden sonra biz müşterilerimize maske tanıtımı yapıyoruz. Bu anlamda filtreli ve filtresiz maske konusunda vatandaşı bilgilendiriyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus van endise maske

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