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İran'dan geldi, Türk şoför 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İran'dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden Türk şoför, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
İran'dan geldi, Türk şoför 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında
24 Şubat 2020 - DHA
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KIZILTEPE (Mardin)- Tır şoförlüğü yapan ve ismi açıklanmayan kişi, yüksek ateş şikayetiyle bu sabah Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Acil serviste tedaviye alınan şoför, İran'dan geldiğini söylemesi üzerine, bu ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle prosedür gereği gözlem altına alındı. Tetkikleri yapılan şoför için 14 günlük gözlem süresi başladı. Şoförden alınan numuneler ise incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Bu arada, hastanede çalışanları ve hastaneye gelenlerin maske taktıkları görüldü.

Anahtar Kelimeler:

kiziltepe devlet hastanesi koronavirus maske

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