İran'dan gelen uçakta yolcular tartışmış: Kum'dan gelenler binmesin

İran Tahran'dan Türkiye'ye gelen ve karantinaya alınan yolcu uçağında kalkıştan önce tartışmalar yaşandığı iddia edildi. Sosyal medyada yer alan videoya göre çocuğu olan kadın yolcu Kum'dan gelen bir diğer yolcu ile tartışıyor.

Kadın yolcu 'Virüsün kaynağı olan Kum'dan gelenlerle aynı uçağa binmek istemiyor'. Bunu tepki gösterirken tartıştığı yolcu 'Türkiye'ye gidince karantinaya gireceğim' diyor.

Sonrasında bir başka kişi tartışmaya katılınca sesler yükseliyor.