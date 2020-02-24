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İran'dan sonra Irak'ta da ilk koronavirüs vakası
Irak'ın Necef kentinde, İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü
İran'dan sonra Irak'ta da ilk koronavirüs vakası
24 Şubat 2020 - AA
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BAĞDAT - Necef Sağlık Dairesi Başkanı Rıdvan Kindi, yaptığı basın açıklamasında, kentte dini bilimler alanında eğitim alan İran uyruklu bir öğrencide yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Kindi, öğrencinin hastaneye kaldırılarak, karantina altına alındığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 irak iran

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