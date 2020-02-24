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İran'dan uçuşlar tek yönlü durduruldu, son uçak İstanbul'a indi
Sağlık Bakanlığının İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibarıyla geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak İstanbul Havalimanı'na indi
İran'dan uçuşlar tek yönlü durduruldu, son uçak İstanbul'a indi
24 Şubat 2020 - DHA
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İSTANBUL- Koronavirüs nedeniyle İran'da 8 kişinin ölmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibariyle geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Bu kapsamda, son uçak İran Havayolları'na ait Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı oldu. Uçakta bulunan yolcuların koruyucu maske taktıkları görüldü.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus iran son ucak

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