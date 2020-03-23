Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İran'ın Kum kentinde 170 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
İran'ın Kum kentinde 40 doktor ve 130 hemşirenin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı, bunlardan 152'sinin tedavisinin tamamlandığı açıklandı.
İran'ın Kum kentinde 170 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
23 Mart 2020 18:16 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Kum Tıp Bilimleri Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kum kentinde 170 sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildi." ifadesi kullanıldı. 

Virüs bulaşan 40 doktordan 25'inin iyileştiği, 15'inin tedavisine ise çeşitli hastanelerde devam edildiği belirtilen açıklamada bir doktorun yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Açıklamada, kentte çeşitli hastanelerde çalışan ve virüse yakalanan 130 hemşireden de 127'sinin hastalığı yendiği, 3'ünün tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

15 sağlık çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1685'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 21 bin 638 olduğunu açıklamıştı.

Kum Şehid Beheşti Hastanesinden hemşire Tahire İsmaili'nin önceki gün hayatını kaybetmesiyle İran genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 10 doktor, 5 hemşire olmak üzere 15'e yükselmişti.

Anahtar Kelimeler:

iran irna kovid-19 saglik calisani

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.