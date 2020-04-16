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İran'ın Meşhed kentinde yaklaşık 100 sağlık personeli Kovid-19'a yakalandı
İran'ın Rezevi Horasan eyaletine bağlı Meşhed kentinde yaklaşık 100 sağlık personelinin Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.
İran'ın Meşhed kentinde yaklaşık 100 sağlık personeli Kovid-19'a yakalandı
16 Nisan 2020 13:29 - AA
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İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Hüseyin Bahreyni, "Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki hastanelerde görevli sağlık personelinden şu ana kadar yaklaşık 100 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı." dedi.

Kovid-19'a yakalanan sağlık personelinden bir kısmının iyileştiğini aktaran Bahreyni, "Personelin bir kısmı hastanelerde tedavi altına alındı, bir kısmı ise evlerinde tedavi görüyor." ifadesini kullandı.

Sağlık personelinden hayatını kaybeden olmadı
Bahreyni, Meşhed'de virüse yakalanan sağlık personelinden hayatını kaybeden olmadığını belirtti.

Sağlık personelinin çabalarından övgüyle söz eden Bahreyni, "Rezevi Horasan'daki doktor, hemşire ve diğer tıbbi ve destek personeli dahil tüm sağlık savunucularının 55 gündür süren koronayla mücadelesi övgüye değer ve takdire şayandır." değerlendirmesinde bulundu.

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