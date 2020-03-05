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İran'ın önde gelen komutanı: Koronavirüs, ABD'nin biyolojik saldırısı olabilir
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, ülkede hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'nin biyolojik saldırısı olabileceğini söyledi
İran'ın önde gelen komutanı: Koronavirüs, ABD'nin biyolojik saldırısı olabilir
05 Mart 2020 - AA
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ANKARA -  İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, Kirman eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Selami, ülkede şu ana kadar 92 kişinin hayatına mal olan Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Selami, "Herkes ülkenin istikrar ve kararlılıkla bu durumu yıl sonuna (İran takvimine göre 21 Mart) kadar aşacağını bilmelidir." dedi. 

Komutan Selami, "Bugün önce Çin daha sonra İran ve dünyanın diğer noktalarına yayılan ABD'nin biyolojik saldırısının bir ürünü de olabilecek bu virüsle mücadelede zafer kazanacağız. ABD, bu işi yaptıysa (virüsün) kendi halkına döneceğini bilmelidir. Eğer ABD'nin işi değilse de bu virüs ortadan kalkacaktır." ifadelerini kullandı.  

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 selami iran

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