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İranlı tır şoförleri Zonguldak'ta kontrolden geçirilecek
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'na İran’dan tır ile malzeme getiren İranlı 5 tır şoförü, tedbir amaçlı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü
İranlı tır şoförleri Zonguldak'ta kontrolden geçirilecek
26 Şubat 2020 - DHA
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ZONGULDAK- Tır şoförleri getirilmeden önce hastanenin ek binasındaki bir kat boşaltıldı. Fizik Tedavi Bölümü'nde yatan hastalar taburcu edilerek evlerine gönderildi. Hastalardan Mustafa Akca, "Biz yatıyorduk hastanede. Apar topar hastaneyi boşaltmamızı istediler. Virüsle alakalı hasta gelecekmiş. Üst katı komple boşaltıyorlar" dedi. Polis ekipleri de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

5 İranlı TIR sürücüsü ambulanslarla getirildikleri hastaneye arka kapıdan sokuldu.

Vali Bektaş: Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldılar

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 5 İranlı vatandaşın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını söyleyerek, "Her yabancı girişinde yaptığımız rutin kontroller sırasında İran'dan gelen TIR şoförlerinden birinde yüksek ateş tespit edildiği için kendisi ve beraberindeki 4 kişi ile birlikte gözlem amaçlı tedavi altına alındılar. Yapılacak testlerin ardından bir bulguya rastlanırsa, 14 günlük karantina süreci başlatılacak. Şu an için bunu söylemek erken. Tüm tedbirler alınarak bu 5 kişiyle ilgili testler yapılıyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus zonguldak tir sofor

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