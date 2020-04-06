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İrlanda Başbakanı, koronavirüs salgını nedeniyle doktorluğa geri dönüyor
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, ülkesinde devam eden koronavirüs salgını sebebiyle asıl mesleği olan doktorluğa geri döneceğini belirterek, bu süreçte sağlık çalışanlarına yardım edeceğini açıkladı.
İrlanda Başbakanı, koronavirüs salgını nedeniyle doktorluğa geri dönüyor
06 Nisan 2020 10:34 - Euronews
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Varadkar, 2017'de başbakan seçilmeden önce dört sene boyunca aile hekimi olarak çalışmıştı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, 41 yaşındaki siyasetçinin haftanın bir günü kendi uzmanlık alanında çalışarak İrlanda Sağlık Servisi Yönetimi'nin (HSE) çatısı altında görev yapacağı belirtildi.

Başbakanlık sözcüsü, "Ailesinin ve arkadaşlarının çoğu sağlık alanında çalışıyor. Kendisi az da olsa bu alanda yardımcı olmak istiyor." diye konuştu. "Taoiseach"in, Avrupa Birliği liderleri arasında Covid-19 ile bilfiil mücadele eden ilk isim olmak istediği ve haftanın diğer günleri başbakanlık görevine devam edeceği bildirildi.

Varadkar'ın pazar günleri sağlık alanında telefon üzerinden hastalara danışmanlık yapması bekleniyor.

İrlanda Cumhuriyeti'nde 6 Nisan 2020 itibariyle yaklaşık 5 bin koronavirüs vakası görülürken, salgın sebebiyle 158 kişi hayatını kaybetti.

Babası doktor, annesi hemşire, hayat arkadaşı cerrah

İrlandalı bir hemşirenin ve Hint bir doktorun çocuğu olan Varadkar'ın hayat arkadaşı Matthew Barrett de Dublin'de bir hastanede cerrah olarak görev yapıyor. Varadkar ise siyasete atılmadan önce Dublin'deki St James's ve Connolly Hastanesi'nde toplam yedi sene çalışmıştı.

Enda Kenny'nin görevi bırakmasının ardından 2 Haziran 2017'de Fine Gael Partisi'nin genel başkanı seçilen Leo Varadkar ülkenin en genç (38 yaşında), ilk LGBT üyesi ve ilk göçmen kökenli başbakanı olmuştu.

Anahtar Kelimeler:

irlanda aile hekimi

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