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İrlandalı araştırmacılar: Kadın liderlerin ülkelerinde koronavirüs ölüm oranı 6 kat düşük
İrlandalı araştırmacılar, 10'u kadınlar tarafından yönetilen 35 ülkenin koronavirüs verilerini analiz etti. Çalışmada, Almanya, Finlandiya, Yeni Zelanda ve Danimarka gibi kadın liderlere sahip ülkelerde 6 kat daha az ölüm yaşandığı belirtildi.
İrlandalı araştırmacılar: Kadın liderlerin ülkelerinde koronavirüs ölüm oranı 6 kat düşük
22 Temmuz 2020 10:22 - Sputnik
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İrlandalı araştırmacılar, 10’u kadınlar tarafından yönetilen 35 ülkenin koronavirüs verilerini analiz etti. Almanya, Finlandiya, Yeni Zelanda ve Danimarka gibi kadın liderlere sahip olan ülkelerde yürütülen politikalarda ekonomiden daha çok kamu sağlığına önem verildiği ve bu nedenle erkek liderlerin yönettiği ülkelere orana 6 kat daha az ölüm yaşandığı, ölüm oranının yüksek olduğu yerlerin çoğunlukla erkekler tarafından yönetilen ülkelerde meydana geldiği belirtildi.

Trinity College Dublin tarafından tarafından yapılan çalışmada 10’u kadınlar tarafından yönetilen 35 ülkenin koronavirüs verilerini analiz edildi.

Değerlendirilen ülkeler ise şu şekilde sıralanıyor. Kadın liderlerin bulunduğu 10 ülke; Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Yeni Zelanda, Norveç ve Tayvan. Erkek liderin olduğu 25 ülke; Avustralya, Avusturya, Brezilya, Kanada, Çin, Hırvatistan, Çekya, Ekvador, Fransa, İralanda, İsrail İtalya, Japonya, Litvanya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Romanya, Rusya, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD.

Erkeklerin yönettikleri ülkelerde 6 kat daha fazla
Çalışmada, erkeklerin yönettiği ülkelerde kadın iktidarlara sahip ülkelerden altı kat daha fazla koronavirüs ölümü gerçekleştiği açıklandı. Bununla birlikte, bir milyon kişi başına düşen ortalama ölümün kadınların yönettiği ülkelerde 4,8, erkeklerin yönettiği ülkelerde ise 21 olduğu aktarıldı. Bu durum ise kadınların yürütüğü politikaların 4,3 kat daha başarılı olduğu anlamına geliyor. Öte yandan bilim insanları, kadınların yönettiği ülkelerde günlük ölümlerde de daha rakamlar kaydettiklerini ifade etti.

Araştırmacılar Yeni Zelanda, Almanya ve Finlandiya gibi kadın liderlerin bulunduğu hükümetlerin, İngiltere ve ABD gibi erkeklerin önderlik ettiği ülkelerden daha hızlıu bir şekilde karantina ilan ettiklerini çünkü ekonomi yerine üzerinde halk sağlığına öncelik verdiklerinİ söyledi.

Anahtar Kelimeler:

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2
1) bozeren (nş uz dr)
22.07.2020 11:15:02
korona ve ölüm oranlarının yüksek seyrettiği ülkelerin erkek liderlerinin kalın kafalı olmasındandır. bunlardan biri zorla korona oldu, halen hasta yatıyor.
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