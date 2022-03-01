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İş bırakma eylemine disiplin cezası yazısı hastanelere gönderilmeye başlandı
Sağlık Bakanlığı'nın "İş bırakma eylemine disiplin süreci başlatma" konulu yazısının ilk uygulaması Ankara'da başladı. Ankara Valiliğince hastanelere gönderilen resmi yazı ile konuya ilişkin yazı doğrultusunda işlem tahsis edileceği ifade edildi.
İş bırakma eylemine disiplin cezası yazısı hastanelere gönderilmeye başlandı
01 Mart 2022 17:50 - MEDİMAGAZİN
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Sağlık Bakanlığı tarafından dün gönderilen yazı ile iş bırakma eylemi nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksaması durumunun anayasaya aykırı olduğunu ifade edillerek sağlık kamu hizmetini, görevini terk ederek veya başka suretle hukuka aykırı şekilde aksatan kişilerin bu davranışlarının  disiplin mevzuatı hükümleri çerçevesinde değerlendirileceği açıklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı: Sağlık hizmetini aksatan iş bırakma eylemlerine disiplin cezası!

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tüm kaymakamlık, hastane ve ilçe sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıda, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazının ekte yer aldığı belirtilerek budan sonraki işlemlerin bu doğrultuda değerlendirilerek işlem başlatılması gerektiği vurgulandı.

 

Tabip-Sen Başkanı değerlendirdi: Sağlık Bakanlığı'nın 'iş bırakanlara disiplin cezası' ne anlama geliyor?

 

 

Anahtar Kelimeler:

is birakma eylemi disiplin cezasi ankara

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