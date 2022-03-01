İş bırakma eylemine disiplin cezası yazısı hastanelere gönderilmeye başlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından dün gönderilen yazı ile iş bırakma eylemi nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksaması durumunun anayasaya aykırı olduğunu ifade edillerek sağlık kamu hizmetini, görevini terk ederek veya başka suretle hukuka aykırı şekilde aksatan kişilerin bu davranışlarının disiplin mevzuatı hükümleri çerçevesinde değerlendirileceği açıklanmıştı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tüm kaymakamlık, hastane ve ilçe sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıda, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazının ekte yer aldığı belirtilerek budan sonraki işlemlerin bu doğrultuda değerlendirilerek işlem başlatılması gerektiği vurgulandı.