'İş bırakma eylemine disiplin cezası' yazısı hastanelere ulaşıyor! İşte o hastaneler..

MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanlığı'nın "İş bırakma eylemine disiplin süreci başlatma" konulu yazısı Ankara'nın ardından diğer illerdeki hastanelere ulaşmaya başladı.

Hekim sendikalarının da hukuki süreci başlattığı görüş yazısı Ağrı, Kars, Bingöl, Antalya ve Konya illerinde de gönderildi. İş bırakma eylemine katılım halinde Sağlık Bakanlığı'nın "göreve gelmeme/iş bırakma" yazısına göre işlem tesis edilmesi gerektiği şu sözlerle ifade edildi:

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi sayılı yazısı ile sağlık çalışanlarının, üstelik küresel salgın döneminde sağlık kamu hizmetini, görevini terk ederek veya başka suretle hukuka aykırı şekilde aksatması sonucunu doğuran her türlü davranışının disiplin mevzuatı hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir"