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'İş bırakma eylemine disiplin cezası' yazısı hastanelere ulaşıyor! İşte o hastaneler..
Sağlık Bakanlığı'nın "İş bırakma eylemine disiplin süreci başlatma" konulu yazısı hastanelere ulaşmaya devam ediyor. İş bırakma eylemine katılım halinde disiplin mevzuatının uygulanacağını belirten yazı Ağrı, Kars, Bingöl, Antalya ve Konya'daki hastanelere iletildi.
'İş bırakma eylemine disiplin cezası' yazısı hastanelere ulaşıyor! İşte o hastaneler..
04 Mart 2022 15:54 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanlığı'nın "İş bırakma eylemine disiplin süreci başlatma" konulu yazısı Ankara'nın ardından diğer illerdeki hastanelere ulaşmaya başladı.

İş bırakma eylemine disiplin cezası yazısı hastanelere gönderilmeye başlandı

Hekim sendikalarının da hukuki süreci başlattığı görüş yazısı Ağrı, Kars, Bingöl, Antalya ve Konya illerinde de gönderildi. İş bırakma eylemine katılım halinde Sağlık Bakanlığı'nın "göreve gelmeme/iş bırakma" yazısına göre işlem tesis edilmesi gerektiği şu sözlerle ifade edildi:

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi sayılı yazısı ile sağlık çalışanlarının, üstelik küresel salgın döneminde sağlık kamu hizmetini, görevini terk ederek veya başka suretle hukuka aykırı şekilde aksatması sonucunu doğuran her türlü davranışının disiplin mevzuatı hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir" 

Sağlık Bakanlığı: Sağlık hizmetini aksatan iş bırakma eylemlerine disiplin cezası!

 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi is birakma goreve gelmeme mevzuat

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1) A.Y. (Uzman Hekim)
04.03.2022 17:55:33
Doktorların çoğu; ölmüş eşek canavardan mı korkar, modundalar. Elinizden geleni ardınıza komayın ..
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