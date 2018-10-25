İş iyice magazine döndü! Ömür Gedik'ten Canan Karatay'a: Şarlatan!

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Canan Karatay, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Prof. Dr. Canan Karatay, veganları ‘tahıl beyinli’ olarak nitelendirdi. Canan Karatay’ın bu açıklamasının ardından şarkıcı Ömür Gedik, sosyal medya hesabından Karatay’a çok sert bir şekilde çıkıştı. Gedik: ” Canan Karatay yaşam hakkına saygısı ve vicdanı olmayan tam bir şarlatan… Tahıl beyinli dediği Veganlar ve koyunlar da ondan daha zeki bence..” ifadelerini kullandı.