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İş iyice magazine döndü! Ömür Gedik'ten Canan Karatay'a: Şarlatan!
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklama ile herkesi şaşırtmıştı. Karatay "Veganlar kısa ömürlüdür. Veganlar yalnız tahıl yiyor tavşan ve koyun gibi. Veganlık hastalıktır" açıklamasını yapmıştı. Karatay'ın bu açıklamasına şarkıcı Ömür Gedik'ten çok sert bir cevap geldi.
İş iyice magazine döndü! Ömür Gedik'ten Canan Karatay'a: Şarlatan!
25 Ekim 2018 - canan karatay, ömür gedik,
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Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Canan Karatay, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Prof. Dr. Canan Karatay, veganları ‘tahıl beyinli’ olarak nitelendirdi. Canan Karatay’ın bu açıklamasının ardından şarkıcı Ömür Gedik, sosyal medya hesabından Karatay’a çok sert bir şekilde çıkıştı. Gedik: ” Canan Karatay yaşam hakkına saygısı ve vicdanı olmayan tam bir şarlatan… Tahıl beyinli dediği Veganlar ve koyunlar da ondan daha zeki bence..” ifadelerini kullandı.

 

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