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Isıtmalı tütün ürünlerine Ticaret Bakanlığından yasak geldi
Ticaret Bakanlığı, özellikle KKTC ve Ukrayna'dan Türkiye'ye sokulan ve normal sigaraya göre daha zararlı olduğu iddia edilen ısıtmalı tütün ürünlerinin yolcu yanında getirilmesini yasakladı. Bir süredir elektronik sigaraların yerini alan ve "dumansız sigara" olarak internetten pazarlanan ürünlere yasak geldi
Isıtmalı tütün ürünlerine Ticaret Bakanlığından yasak geldi
09 Mayıs 2019 - Milliyet Mithat Yurdakul
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Ticaret Bakanlığı, KKTC ve Ukrayna'dan Türkiye'ye sokulan ısıtmalı tütün ürünlerinin yolcu yanında getirilmesini yasakladı. 

Millyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden gönderilen bir yazıda, piyasada, tütünü yakmak suretiyle değil, bir cihazla 350 dereceye kadar ısıtmak suretiyle ve duman çıkarmadan içilebilen yeni nesil sigaranın satışa çıkarıldığına dikkat çekildi. 

Cihazla ilgili herhangi bir yasal düzenlemenin olmadığı belirtilen yazıda, özellikle yurtdışından uçakla gelen yolcuların bu ürünleri beraberinde getirdiği ve bu üründne dolayı sıkıntı yaşandığı vurgulandı.

Yeni çalışma: Isıtılmış tütün de, e-sigara ve normal sigara kadar zararlı! 

Ticaret Bakanlığı yazı üzerine konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı'na danıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı da yanıtında Tütün ve Alkol Daire Başkanlığı'nın "Bu ürünün bugüne kadar bilinen ve mevzuatımızda tanımlanan tütün mamülü ketegorilerinden herhangi birine benzer bir ürün olmadığı, bahse konu ürünün 'yeni nesil sigara' değil yeni tütün mamülü olarak değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmiştir" dendi. 

Değerlendirmede "ısıtılan tütün mamülü"nün Türkiye'de üretimi, ithalatı ve iç piyasaya arzının mümkün olmadığı kaydedilerek, bu ürünün yolcu beraberinde de getirilemeyeceğine işaret edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, sigara ve diğer tütün mamüllerinin ithalatı için Cumhurbaşkanlığı kararı alınması gerektiğini de anımsattı. 

 

Sigarada düz paket uygulamasının e-sigaraya yönlendirme endişesi 

Yazışmalar üzerine cihazın yurtdışından yolcu beraberinde getirilmesinin mümkün olmadığına karar verildi. Talimata göre söz konusu cihazı yanında getirenler yurda sokamayacak, yanında bu ürünü getirenlere gümrük tarafından işlem uygulanacak. 

Anahtar Kelimeler:

isitmali tutun elektronik sigara

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