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İskoçya'da doktor reçetesi: 'Doğaya git'
Doğada zaman geçirmenin faydaları artık tıp dünyasında da kabul görüyor. Resmi düzenleme ile İskoçya’da doktorlar reçeteye ‘doğaya git’ yazabilecekler
İskoçya'da doktor reçetesi: 'Doğaya git'
24 Ekim 2018 -
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5 Ekim’de yapılan bir düzenleme sonrası Shetland İskoçya’daki doktorlar, hastalarına tedavi olarak doğada zaman geçirmelerini tavsiye edebilecekleri yönünde yetkilendirildiler.

Psikolojik rahatsızlıklar için olduğu kadar psikolojik durumdan etkilenen diyabet, kalp hastalıkları gibi fiziksel hastalıklar için de doğal reçeteler verilebilecek.

Bir bulutu takdir et!”

Duygu İslamoğlu'nun Habertürk'teki haberine göre Shetland Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS Shetland) tarafından yapılan çalışmada birçok doktor da görev aldı. Doğada zaman geçirmenin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya çıkaran araştırmaları esas alan çalışma sonrası, yılın her ayı doğada yapılabilecek farklı aktivitelerden oluşan bir ‘reçete rehberi’ belirlendi. Belirlenen listelere göre doktorlar uygun durumlarda hastalarına ‘birinin köpeğiyle bir saat yürümek’, ‘bir bulutu takdir etmek’, ‘bir rüzgar gülü yapıp rüzgarı izlemek’, ‘denize dokunmak’ gibi maddelerden birini seçerek reçete edebilecek.

 

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Uygulama ile gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesinin yanı sıra insanları doğada daha çok zaman geçirerek sağlıklarını koruyabilecekleri konusunda bilinçlendirmek de hedefleniyor. Gerçekten de, düzenli olarak ormana ya da deniz kıyısına gitmek, dağlarda yürümek, toprak ile haşır neşir olmak, kuşları seyretmek, hayvanlarla zaman geçirmek yalnızca hastalıkları iyileştirmeye değil, sağlığı korumaya da önemli ölçüde yardımcı. Son yıllarda yapılan birçok araştırma da bunu destekliyor.

Doğada 90 dakikada sağlıklısın!
Doğada zaman geçirmenin fiziksel ve psikolojik sağlığımız üzerindeki olumlu etkilerini kanıtlayan birçok çalışma, bu sırada vücudumuzda gerçekleşen değişimleri açıkça ortaya koyuyor. ABD Ulusal Bilim Akademisi tarafından yapılan araştırmada; ağaçlık açık bir alanda 90 dakika durulduğunda, beynin depresyonla ilişkilendirilen bölümündeki aktivitelerde azalma olduğu görüldü. Aynı zamanda başka araştırmalar da doğada zaman geçirmenin;

Kan basıncını düzenlediğini,
anksiyeteyi azalttığını,
mutlu ettiğini,
öfke ve stresi azalttığını,
hiperaktivite bozukluğu belirtilerini hafiflettiğini,
ağrı hissini azalttığını,
bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ortaya koyuyor.
Shetland Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS Shetland) tarafından hazırlanan programın yöneticilerinden Dr. Chloe Evans, doğada zaman geçirmenin de ‘doğal tedaviler’ gibi görülmesi gerektiğinin altını çizdi: “Tedavi ve terapinin milyonlarca farklı yolu var ancak biz insanları daha çok kendi sağlıklarını korumaları yönünde teşvik etmek istiyoruz. Shetland’ın muhteşem doğasını bir tedavi yöntemi olarak önerebilmek istiyoruz.”

Anahtar Kelimeler:

iskocya doga hiperaktivite bozuklugu

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People
5
1) dr (dr)
24.10.2018 12:23:57
Kesinlikle doğru. Mahşer yeri gibi kalabalık hastaneye sağlam giren hasta çıkar.
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