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İskoçyalı araştırmacılardan 'ilaç' yumurtlayan tavuk projesi: '10 ila 100 kat daha ucuz'
İskoçyalı araştırmacılar, bazı kanser türleri ve eklem iltihaplanmalarıyla mücadelede kullanılabilecek ilaçlar yumurtlayabilen, genetiğiyle oynanmış tavuklar üretti.
İskoçyalı araştırmacılardan 'ilaç' yumurtlayan tavuk projesi: '10 ila 100 kat daha ucuz'
28 Ocak 2019 - BBC
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Söz konusu ilaçların üretimi, ilaç şirketlerinin şu anda yaptıklarına kıyasla 10 ila 100 kat daha ucuz.

Uzmanlar, tavukların yumurtlamasıyla ilaç üretimin ticari boyutlarda yapılabileceğine inanıyor.

Edinburgh'taki Roslin Teknolojileri'den Dr. Lissa Herron tavukların çiftliktekilere kıyasla, daha çok acı çekmediklerini veya "şımartılmadıklarını" söyledi.

Herron "Çok büyük kümeslerde yaşıyorlar. Yüksek eğitimli teknisyenler tarafından günlük suları ve yemleri veriliyor ve çok rahat bir aşam sürüyorlar. Tavuklar sadece normal bir şekilde yumurtluyor. Sağlıklarını herhangi bir şekilde etkilemiyor. Sadece yumurtluyorlar." dedi.

Biliminsanları daha önce genetiğiyle oynanmış keçiler, tavşanlar ve tavukları süt ve yumurtalarında tedavilerde kullanılabilecek proteinler üretebileceklerini göstermişti. Araştırmacılar yeni yaklaşımlarının öncekilere göre daha etkin olduğunu, daha çok üretim yapıldığın ve maliyetin daha düşük olduğunu vurguladılar.

Herron "Bu tavuklarla üretim, ilaç fabrikalarına göre 10 ila 100 kaat daha düşük maliyetli. Dolayısıyla, en az 10 kat daha düşük bir üretim maliyetinden bahsediyoruz." dedi.

En büyük tasarruf, tavuk kümesleri yapmanın maliyetinin, fabrika üretimi ileri derecede steril odalar yapıp, işletmekten daha ucuz olmasından kaynaklanıyor.

Çoğu hastalık, vücudun doğal yöntemlerle belirli bir kimyasalı ya da proteini üretmemesinden kaynaklanıyor. Bu tür hastalıklar eksik proteinin bulunduğu ilaçlarla denetim altına alınabiliyor. Bu ilaçlar. ilaç şirketleri tarafından üretiliyor ve imalatları çok pahalı olabiliyor.

Dr. Herron ve çalışma arkadaşları, maliyeti normalde insanlarda proteini üreten insan genini, tavuğun DNA'sının yumurtasındaki beyazın üretiminde rol oynayan kısmına eklemeyi başardı.

Yumurta kırıldıktan ve beyazı sarıdan ayrıldıktan sonra, yumurtanın beyazında yüksek miktarlarda protein olduğu görüldü.

Araştırma ekibi, özellikle insanların bağışıklık sistemi için gerekli olan iki proteine odaklandı. Bunlardan biri IFNalpha2a ve bu proteinin önemli anti-viral ve kanserle mücadele özellikleri bulunuyor. Bir diğeri ise zarar görmüş dokuların kendilerini tamir etmesini sağlayan macrophage-CSF proteini.

İlaçlardan bir doz üretilmesi için üç tavuk yumurtası gerekiyor ve tavuklar yılda 300 yumurta üretebiliyor. Uzmanlar yeterli sayıda tavuk olursa, ticari miktarlarda ilaç üretilebileceğine inanıyor.

İlaçların insanların tedavisinde kullanılabilmesi için yasal düzenlemeler gerekiyor ve bunun 10 ila 20 yıl sürebileceği kaydediliyor. Uzmanlar, tavukların hayvan sağlığı için de kullanılabileceğini umuyor.

Bunlar arasında, çiftlik hayvanlarının bağışıklık sistemlerinin geliştirilmesi için antibiyotiklere alternatif ilaçlar olabilir. Böylece antibiyotik dirençli yeni mikrop türlerinin ortaya çıkması riski de azaltılabilir. Dr. Herron macrophage-CSF proteininin ev hayvanlarının tedavisinde de kullanılabileceğini söylüyor.

Anahtar Kelimeler:

ilac uretimi iskocya

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