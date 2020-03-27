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İspanya'da koronadan 1 günde 769 ölüm
İspanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölü sayısı 4 bin 89’a, vaka sayısı 64 bin 59'a ulaştı.
İspanya'da koronadan 1 günde 769 ölüm
27 Mart 2020 17:48 - İHA
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Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'ya yayılan ölümcül korona virüsü İspanya'da bilançoyu ağırlaştırıyor. Korona virüsü kontrol altına almakta zorlanan İspanya'da korona virüsü nedeniyle 1 günde 769 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 bin 858'e, vaka sayısı ise 64 bin 59'a yükseldi.
İtalya'dan sonra en fazla can kaybının yaşandığı İspanya'nın Avrupa'nın yeni salgın merkezi haline gelmesinden endişe ediliyor.

Öte yandan ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar sonucu sokaklar sessizliğe gömülürken Başbakan Pedro Sanchez, "Önümüzde zor günler var" demişti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus ispanya

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