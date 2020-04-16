İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 130'a ulaştı

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16 Nisan 2020 13:23
İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 551 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde can kaybı 19 bin 130'a yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
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