İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 715'e çıktı

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17 Nisan 2020 13:42
Koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor. İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 585 artışla 19 bin 715'e çıktı.
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