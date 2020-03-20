Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İspanya'da ölü sayısı bini geçti
Korona virüs salgının hızla yayıldığı İspanya'da ölü sayısı bin 2'ye, vaka sayısı ise 19 bin 980'e ulaştı.
İspanya'da ölü sayısı bini geçti
20 Mart 2020 17:57 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Dünya genelinde Korona virüsü bilançosu artmaya devam ediyor. Salgının en çok etkilediği 3. ülke olan İspanya'da ölü sayısı bin 2'ye ulaştı. Ülkede vaka sayıları katlanarak artarken, toplam tespit edilen vaka sayısı 19 bin 980'e yükseldi. Sağlık uzmanları ise, ülkede yeterli test kitinin bulunmamsından dolayı enfekte olan kişilerin tamamının tespit edilemediğini vurgulayarak, vaka sayısının gün geçtikçe daha çok artacağını ifade ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ulusal acil durum ilan edilen ülkede, yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Ülke genelinde sadece eczane ve marketlerin açık kalmasına izin veriliyor.

Anahtar Kelimeler:

korona virus ispanya

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
19/03-21/038. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa KongresiKADIN...ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.