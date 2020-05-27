İspanya’da sağlık çalışanları ve aşçılar sokağa çıktı: Beyaz önlüklü isyan

Avrupa’da yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya’da toplumun farklı kesimleri, hükümetin salgın karşısında aldığı yetersiz tedbirlere ve yaşanan krize karşı isyan bayrağını açtı. Başta sağlık çalışanları olmak üzere, turizm sektörü salgından doğrudan etkilenen gruplar arasında ilk sırada yer alıyor. Bu çerçevede başkent Madrid’de çalışma şartlarını protesto eden sağlık personeli eylem yaptı. Madrid’deki hastanelerde görevli sağlık personeli, çalışma koşullarını protesto etti. Madrid genelinde akşam saatlerinde kısa süreliğine iş bırakan sağlıkçılar, çalıştıkları hastanelerin önünde gösteri yaptı.

KAMU KURULUŞLARI GÜÇLENDİRİLSİN

Sorunlarının yeni olmadığını, yıllardır mücadele verdiklerini belirten sağlıkçılar, “onurlu sözleşme, daha fazla personel ve sağlıkta kamu kuruluşlarının güçlendirilmesi” taleplerinde bulundu. Kovid-19’dan hayatını kaybedenler için 2 dakikalık saygı duruşunda da bulunan sağlık sektörü çalışanları, maske ve eldiven takarak, sosyal mesafeye de özen gösterdi. Ülkede bugüne kadar koronovirüsün bulaştığı 50 binden fazla sağlık çalışanından 76’sı hayatını kaybetti.

RESTORANLAR AÇILSIN

Öte yandan dün Madrid’deki meclis binası önünde toplanan yaklaşık 180 şef aşçı, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınından etkilenen restoran sektörünün yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için eylem yaptı. Aralarında Michelin yıldızlı restoranların şeflerinin de olduğu eylemde, önlüklerini meclis binasının önünde yere koyan aşçılar, restoranların açılması sürecinin kolaylaştırılması için tüm siyasi partilere çağrı yaptı.Aşçı dernekleri temsilcilerinden yapılan açıklamada, “bunun sadece sembolik değeri olan bir eylem” olduğu ifade edilerek, restoranların tüm sağlık güvenliği protokollerine uyarak açılması gerektiği belirtildi.

YÜZBİNLER İŞSİZ KALABİLİR

Açıklamada, İspanya’da restoran sektörünün gayri safi yurtiçi hasıladaki payının yüzde 6,2 olduğu ve 1 milyon 700 binden fazla kişiye istihdam sağladığı kaydedildi. Kovid-19 nedeniyle sektörün yıl sonuna kadar kaybının 50 milyar avroyu aşabileceğine ve 680 bin kişinin işini kaybedebileceğine vurgu yapan şefler, hükümetin kendileriyle diyaloğa geçip sağlık ve hijyen kurallarına uygun şekilde restoranların açılması kararı almasını istedi.