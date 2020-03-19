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İspanya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 767'ye çıktı
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 767'ye çıktı.
İspanya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 767'ye çıktı
19 Mart 2020 16:15 - AA
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ANKARA - İspanya Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, ülkede son 24 saatte 169 kişinin yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdiğini, 3 bin 500 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. 

Simon, virüsün İspanya'da toplam 767 can aldığı, vaka sayısının da 17 bin 147'ye çıktığını duyurdu.

Virüsten en fazla etkilenen başkent Madrid'de 498 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 777 vakanın bulunduğu, ülke genelinde 939 hastanın ise yoğun bakımda tutulduğu kaydedildi.

"Geldiği söylenen malzemeler gümrükte bekletiliyor"
Bu arada Madrid'de 50'den fazla yaşlının hayatını kaybettiği huzurevleri ile sağlık malzemesi sıkıntısı tartışma konusu oldu.

Madrid Özerk Yönetim Başkanı İsabel Diaz Ayuso, "Elimizdeki minimum imkanlarla sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Son 48 saatte maske veya eldiven gelmedi. Geldiği söylenen malzemeler gümrükte bekletiliyor." dedi.

Ayuso, 13 milyon maske, 7 bin kutu eldiven, 60 bin koruyucu gözlük, 64 bin su geçirmez tıbbi kıyafet, 254 bin önlük, 315 monitör ve 586 solunum cihazına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Ülkede, sağlık personelinden Kovid-19'a ilk kez kayıp verildi
Bugün, Bask bölgesinden 52 yaşında bir hemşirenin yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede ilk kez bir sağlık personeli Kovid-19'dan hayatını kaybetmiş oldu.

Portekiz'de de Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, Kovid-19 görülen hastalarda ölü sayısı 1 artışla 3 oldu. Vaka sayısı da 143 artarak, 785'e yükseldi.

Anahtar Kelimeler:

ispanya kovid-19 saglik personeli

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