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İspanyalı bilim insanları 'ışık terapi' yöntemini akne, leke, kızarıklık tedavisinde kullanmaya başladı
Cilt kanseri ve sedef tedavisinde kullanılan "ışık terapi" yöntemi, İspanyalı bilim insanları tarafından geliştirilerek akne, kırışıklık, leke ve kızarıklık tedavisinde kullanılmaya başlandı.
İspanyalı bilim insanları 'ışık terapi' yöntemini akne, leke, kızarıklık tedavisinde kullanmaya başladı
17 Mayıs 2019 - AA
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"Fotobiyodinamik" olarak da adlandırılan ve neştersiz uygulanan "ışık terapi" seansları sonucunda, ciltte onarım ve yenilenme sorunlarına kalıcı çözüm elde edilebildiği belirtildi.

Yeni yöntemin uygulama esaslarına ilişkin özel bir klinikte düzenlenen basın toplantısında, "ışık terapi" uygulamalı olarak hasta üzerinde gösterildi.

Uygulamayı yapan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Orhan Murat Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cilt sorunları içinde en sık görülen sağlık sorunlarının akne, leke, kızarıklık ve güneşe maruziyet, nemsizlik ve yaşlanmayla artan kırışıklık olduğunu söyledi.

Güneş koruyucu ve nemlendirici kullanımı alışkanlığının gelişmemesiyle birlikte bu sorunların artış gösterdiğini ifade eden Özdemir, ciltte gelişen yüzeysel ya da derin problemlerin medikal ve cerrahi uygulamalarla çözümlenmeye çalışıldığını anlattı.

"Cerrahi gerektirmiyor" 

Özdemir, "ışık terapi"nin cilt kanseri ile sedef hastalığı tedavisinde bir seçenek olarak genellikle üniversite hastanelerinde kullanıldığını ve son olarak İspanyalı bilim insanları tarafından geliştirildiğini anlattı. Yeni teknolojilerle, tedaviye ulaşılabilirliğin arttığına dikkati çeken Özdemir, "Bu yöntem, artık aknelerin giderilmesi, kırışıklıkların önlenmesi, leke ve kızarıklık gibi sorunların tedavisinde de etkin olarak kullanılmaya başlandı." dedi.

Özdemir, uygulamanın hiçbir şekilde cerrahi gerektirmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uygulama sırasında ve sonrasında kişinin cildinde herhangi bir yara, iz ve kızarıklık olmuyor. Her mevsim yapılabilen uygulamadan hemen sonra hasta sosyal yaşama dönebiliyor. 

Uygulama 18 yaşın üstündeki herkese yapılabiliyor. Uygulama, bir çeşit lazer teknolojisini içeriyor ve ışığın aktive ederek ciltte yarattığı etkilerle gerçekleşiyor." 

Kişinin sorunu belirlendikten sonra cildinin derinlemesine temizlendiğini ve cildin geçirgenliği artıracak hafif bir peeling yapıldığını anlatan Özdemir, "Hastanın tanısına göre probleme duyarlı ve ışıkla aktive olan ilaç cilde sürülüyor. Ardından uygun dalga boyuyla 15 dakika ışık uygulanıyor. İşlem, yaklaşık 45 dakika sürüyor. Birer hafta aralıklarla genellikle 4 seans yapılıyor." bilgisini verdi.

Özdemir, ışıkların dalga boyuna göre renklerinin ve etkinliklerinin de değiştiğini belirterek, kırmızı ışığın kolajen sentezini artırarak sıkılaşmasını sağladığını söyledi. Sarı ışığın, lekelerin giderilmesinde etkin olduğunu anlatan Özdemir, "Yeşil ışık yeniden damar oluşmasına engel olurken mavi ışık da antibakteriyel etki yaratarak akne oluşumunu önlüyor." diye konuştu.
 

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