Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İspanyol doktorlar hastaların bile fark etmediği bir Covid-19 semptomu keşfetti
İspanya'da yapılan çalışmada doktorlar, ağız mukozasındaki döküntülerin Covid-19 belirtisi olduğunu düşündüklerini duyurdu.
İspanyol doktorlar hastaların bile fark etmediği bir Covid-19 semptomu keşfetti
20 Temmuz 2020 14:33 - Independent Türkçe
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İspanyol doktorlar yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19'a yakalanan hastalarda kolayca tespit edilmeyen yeni bir belirtisini bulduklarını düşünüyor.

Oral döküntü ya da enantem denilen belirti, aynı zamanda deride döküntü belirtilerine sahip yüzde 30'luk Covid-19 hastası topluluğunda görüldü.

NADİR GÖRÜLEN BELİRTİLER ARASINDA
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri deri döküntülerine Covid-19 belirtileri arasında yer vermezken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise deri döküntüleri ya da el ve ayak parmakalrındaki renk kaybını nadir görülen belirtiler arasında olduğunu söylüyor.

Amerikan Tabipler Birliği tarafından yayınlanan aylık hakemli tıp dergisi JAMA Dermatoloji'de yayımlanan çalışmada, İspanyol araştırmacılar bazı Covid-19 hastalarında görülen enantem belirtilerini ayrıntılı şekilde açıkladı.

Tüm vücutta veya vücudun yüzeysel kısımlarının bir kısmında tekdüze yayılan, aniden kendiliğinden oluşan ve geriye belirgin deri değişiklikleri bırakmadan tekrar kaybolan deri kızarmaları ve semptomatik deri dökmelerine ekzantem deniliyor. 

Enantem ise ağız mukozası ve ağız boşluğunu yutağa bağlayan kanalda çeşitli tipte (leke, papül, kabarcık) lezyonlarla beliren patolojik bir durum. İspanyol araştırmacılar belirtinin gözden kaçmış olabileceğini çünkü birçok hastanın ağız boşluğunun muayene edilmediğini vurguladı.

Güvenlik endişeleri ve protokolleri nedeniyle ağız boşluğunun muayanesi yapılmayabiliyor. Zira ağız, koronavirüsün bulaşmasını sağlayan damlacık ve aerosollelleri yaydığı için hastaların muayenede maske takması tavsiye ediliyor. Hastadan şikayet gelmezse ağız boşlukları bu nedenle muayene edilmeden bırakılabiliyor.

4 AYRI GRUPTA GÖRÜLÜYOR
Ağız bölgesinde döküntü tıpkı diğer Covid-19 belirtileri gibi virüsün bulaştığı herkeste ortaya çıkmıyor.

Madird'deki Ramon y Cajal Üniversite Hastanesi'nden araltırmacılar, 21 hastanın sadece 6'sında enantem belirtisine rastladı. Bu hastaların tamamı Covid-19 testinde pozitif sonuç vermişti, aynı zamanda deri döküntüleri belirtileri de göstermişti.

Doktorlar ağızdaki döküntülerin peteşiyal, maküler, maküler peteşi ve eritematöz veziküler şeklinde 4 ayrı grupta görüldüğünü belirtti.

Doktorlar lezyonların Kovid-19 belirtilerinin görülmesinden 2 ile 24 gün arasında ortaya çıktığını belirtti ve ilaç tedavisinin ağız döküntüleriyle ilişkisini tespit etmediklerini belirtti.

Diğer Covid-19 belirtileri gibi bunun da da farklı nedenleri olabileceği ifade edildi.

Bulgularının henüz başlangıç niteleğinde olduğunu ve daha fazla araştırma yapılaması gerektiğini söyleyen araştırmacılar "Enantem varlığı bu durumun ilaca verilen bir tepki yerine viral nedenlerden kaynaklandığının güçlü bir kanıtı özellikle de peteşiyal biçimde görüldüğü için" ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus sars-cov-2 ispanyol doktorlar yeni bir belirti nadir gorulen belirtiler agiz bolgesinde dokuntu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.