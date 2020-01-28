Isparta'da 'corona virüs' şüphesi olan hasta taburcu edildi

ISPARTA- Çin'den geldiğini söyleyen S.A. adlı erkek hasta, dün, Isparta Şehir Hastanesi'ne öksürük ve ateş şikayetleriyle başvurdu. S.A., 'corona virüs' şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı. Özel alanda tutulan hastanın sağlık durumu, yakından takip edildi. S.A.'dan alınan örnekler, Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarı'na gönderilerek, incelendi. Yapılan tetkik sonucu S.A.'da, 'coronavirüs' tespit edilmedi. Tedavisi tamamlanan S.A., hastaneden taburcu edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama
Isparta Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Şehir Hastanesi'ne başvuran 2019-nCoV olası vaka S.A.'nın tahlilleri Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarı'nda incelenmiş olup; 2019-nCoV virüsüne rastlanmamıştır. Hastanın gerekli tıbbi tedavileri yapılmış olup, taburcu edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS