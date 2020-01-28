Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da 'corona virüs' şüphesi olan hasta taburcu edildi
Çin'den gelen ve öksürük ile ateş şikayeti üzerine başvurduğu hastanede 'coronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan S.A.'da, yapılan tetkikler sonucu virüs tespit edilmedi. İl Sağlık Müdürlüğü'nce S.A.'nın taburcu edildiği açıklandı
Isparta'da 'corona virüs' şüphesi olan hasta taburcu edildi
28 Ocak 2020 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ISPARTA- Çin'den geldiğini söyleyen S.A. adlı erkek hasta, dün, Isparta Şehir Hastanesi'ne öksürük ve ateş şikayetleriyle başvurdu. S.A., 'corona virüs' şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı. Özel alanda tutulan hastanın sağlık durumu, yakından takip edildi. S.A.'dan alınan örnekler, Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarı'na gönderilerek, incelendi. Yapılan tetkik sonucu S.A.'da, 'coronavirüs' tespit edilmedi. Tedavisi tamamlanan S.A., hastaneden taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama

Isparta Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Şehir Hastanesi'ne başvuran 2019-nCoV olası vaka S.A.'nın tahlilleri Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarı'nda incelenmiş olup; 2019-nCoV virüsüne rastlanmamıştır. Hastanın gerekli tıbbi tedavileri yapılmış olup, taburcu edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

 

Anahtar Kelimeler:

isparta sehir hastanesi oksuruk ve ates corona virus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.