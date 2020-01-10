Isparta'daki endoskopi sonrası ölüm ve yoğun bakıma soruşturma

ISPARTA - Yalvaç'a bağlı Yukarıkaşıkara köyünde yaşayan Ramazan Gök, mide rahatsızlığı nedeniyle dün Isparta Şehir Hastanesi'ne gitti. Ramazan Gök, hastalığına teşhis koyulması amacıyla aynı gün endoskopiye alındı. Gök, endoskopi sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı. Yoğun bakıma alınan Gök, sabaha karşı yaşamını yitirdi.

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Ramazan Gök'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Yukarıkaşıkara köyünde toprağa verildi. Taner Gök, babasının ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia ederek, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Benzer şikayetlerle aynı hastaneye giden ve endoskopi çektikten sonra rahatsızlanan F.G., A.G., A.K., G.K. ve U.K. de yoğun bakımda tedaviye alındı. Hastalardan 3'ünün, sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Müfettiş görevlendirildi

Isparta Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, 8 Ocak'ta, Isparta Şehir Hastanesi endoskopi ünitesindeki 2 odada, toplam 24 hastaya sedasyon eşliğinde endoskopi yapıldığını belirtti. Uygulanan endoskopi işlemi sırasında hastalardan 6’sının, henüz belirlenemeyen nedenle fenalaşarak, yoğun bakıma kaldırıldığını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Bir hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef yaşamını yitirmiştir. Diğer 5 hastamızın tedavisi devam etmektedir ve genel durumları iyidir. Sağlık Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen idari süreçte Bakanlığımız tarafından bir müfettiş görevlendirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturmayı yürütmektedir. Olayda yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimizi sunarken olayın bütün yönleriyle Müdürlüğümüz ve Isparta Şehir Hastanesi Başhekimliğimiz tarafından da hassasiyetle takip edilmekte olduğunu ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini hatırlatırız."

'İhmall varsa işlem yapılacak'

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme yapıldığını belirten Vali Seymenoğlu, "Bir şikayet söz konusu. Olay yargıya taşınmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü'müz incelemesini sürdürüyor. Detaylı bir açıklama yapacak. Ölüm olayı, yapılacak otopsi sonrasında açığa kavuşacak. Bir ihmal söz konusu ise gerekli adli ve idari işlem yapılacaktır" dedi.