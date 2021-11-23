İsrail, 5-11 yaş arası çocuklara COVID aşısı yapmaya başladı

MEDİMAGAZİN-İsrail kısa süre önce dördüncü bir COVID dalgasından çıktı ve son birkaç haftadır günlük enfeksiyonlar nispeten düşük. Ancak İsrail Sağlık Bakanlığı istatistikleri, yeni enfeksiyonların büyük bir bölümünün çocuklarda ve gençlerde olduğunu gösteriyor.

5-11 yaş arası çocuklar aktif vakaların neredeyse yarısını oluşturuyor. Yetkililer, yeni aşı kampanyasının sayıları düşürmeye yardımcı olacağını ve belki de yeni bir dalgayı önleyeceğini umuyorlar.

İsrail medyası, aşılara bu yaş grubuna uygun oldukları ilk gün düşük talep bildirdi. İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, ebeveynleri çocuklarını aşı yaptırmaya teşvik etmek amacıyla aşı yaptırmak için bugün geç saatlerde 9 yaşındaki oğlu David'e eşlik etmesi bekleniyor.