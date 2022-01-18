İsrail araştırması: 4. aşı, Omicrona karşı çok etkili değil

MEDİMAGAZİN - İsrail'de Sheba Hastanesi geçen ay, 154'ü Pfizer-BioNtech aşısı ve 120'si Moderna aşısı olan 270'den fazla sağlık çalışanına dördüncü aşı uygulamaya başladı. Hepsi daha önce Pfizer-BioNtech aşısı ile üç kez aşılanmıştı.

Klinik deney, her iki grubun da antikorlarda, geçen yıl üçüncü aşıya göre "biraz daha yüksek" artışlar gösterdiğini buldu. Ancak artan antikorların omicron yayılmasını engellemediğini gösteriyor.

Hastanenin enfeksiyon hastalıkları birimi müdürü "Artan antikor seviyelerine rağmen, dördüncü aşı virüse karşı yalnızca kısmi bir savunma sunuyor. Önceki varyantlara karşı daha etkili olan aşılar, omicron'a göre daha az koruma sağlıyor." dedi.

İlk sonuçlar, İsrail'in 60 yaş üzerindeki nüfusuna ikinci ve genel olarak dördüncü bir güçlendirici atış yapma kararı hakkında soruları gündeme getirdi. Hükümet, son haftalarda 500.000'den fazla kişinin 4. dozu aldığını söylüyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı direktörü ise 4. dozun bir hata olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Channel 13 TV'ye verdiği demeçte, "Antikorların seviyesini üçüncü güçlendiricinin başlangıcındaki düzeyine döndürüyor. Bu, özellikle yaşlı nüfus arasında büyük önem taşıyor" dedi.