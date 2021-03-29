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İsrail'de aşılama sayesinde son 9 ayın en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
İsrail'de halkın yarıdan fazlasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının her iki dozunun da yapılmasının ardından salgında Haziran 2020'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı tespit edildi.
İsrail'de aşılama sayesinde son 9 ayın en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
29 Mart 2021 13:35 -
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KUDÜS-Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 11 bin 482 test yapıldığı bunlardan sadece 128'inin pozitif çıktığı belirtildi. 

Bunun, Haziran 2020'den bu yana kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi. 

Hastalardan 4'ünün daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybının  6 bin 194'e yükseldiği, toplam vaka sayısının da 832 bin 12 olduğu kaydedildi.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail, ocak ayında üçüncü dalganın etkisine girmiş ve günlük vaka sayısı 10 bini aşmıştı. 

 Aşılama sayesinde ülkede mart ayından itibaren günlük vakalarda görülen ciddi düşüş dikkati çekiyor. 

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 5 milyon 221 bin 482 kişiye aşının ilk dozu, 4 milyon 712 bin 877 kişiye de her iki dozu yapıldı. 

Vaka sayılarındaki düşüş sebebiyle Kovid-19 önlemleri şubattan itibaren büyük ölçüde kaldırıldı. 

Anahtar Kelimeler:

israil asi vaka sayisi

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