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İsrail'de bir kişide daha koronavirüs tespit edildi
İsrail’de bir kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edildiği duyuruldu
İsrail'de bir kişide daha koronavirüs tespit edildi
24 Şubat 2020 - AA
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KUDÜS - İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 virüsü nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan "Diamond Princess" yolcu gemisinden tahliyelerine izin verilen 11 İsrail vatandaşından birinde daha virüsün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Diamond Princess gemisi yolcularında test sonucu pozitif çıkan kişinin Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki Sheba Tıp Merkezi’nde karantinaya alındığı ifade edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı cuma günü, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı.

Kovid-19 virüsü nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan "Diamond Princess" yolcu gemisinden tahliyelerine izin verilen 11 İsrail vatandaşı ülkeye getirilmişti. Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan 15 İsrailliden 4'ünde Kovid-19 tespit edilmiş ve bu kişiler Japonya'da tedavi altına alınmıştı.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.

Anahtar Kelimeler:

israil kovid-19

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