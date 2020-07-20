İsrail'de hemşireler greve gitti

Hemşire sendikaları, yeni hemşireler alınması talebiyle Maliye Bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine genel grev kararı aldı.

Bu sabah başlayan grev kapsamında hemşireler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve acil durumlar hariç diğer birimlerde iş yavaşlatmaya gidecek.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 831 hemşirenin karantinada olduğunu açıklarken, sendikalar, hastanelerdeki hemşire yetersizliğinin salgından önce de var olduğunu, pandemiyle durumun daha da ağırlaştığını aktardı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren İsrail'de, hemşirelerin grevinin ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.