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İsrail'de ilk kez Kovid-19'un Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan ve yurt dışından dönen 3 İsraillinin ikisinde Brezilya, diğerinde de Şili varyantının tespit edildiği belirtildi.
İsrail'de ilk kez Kovid-19'un Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi
04 Mayıs 2021 14:48 -
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Ayrıca ülkede tamamı İsrail vatandaşı olmayan 19 kişide de Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türüne rastlandığı ifade edildi.

Bu vakalarla birlikte İsrail'de tespit edilen Kovid-19'un Hindistan varyantı sayısının 60'a çıktığı kaydedildi.

İsrail'de geçen hafta aşılanmış 4 kişinin de aralarında bulunduğu 41 kişide Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edilmişti.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumundaki İsrail'de, son haftalarda Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 200'ün altına düştü.

Anahtar Kelimeler:

israil hindistan varyanti

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