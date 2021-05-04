İsrail'de ilk kez Kovid-19'un Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan ve yurt dışından dönen 3 İsraillinin ikisinde Brezilya, diğerinde de Şili varyantının tespit edildiği belirtildi.

04 Mayıs 2021 14:48 -