Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail'de Kovid-19 salgınında ilk kez günlük vaka sayısı 1000'i aştı
İsrail'de günlük vaka sayısı ilk kez 1000'i aşarken, Tel Aviv yönetimi, virüsle mücadele kapsamında bazı kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı.
İsrail'de Kovid-19 salgınında ilk kez günlük vaka sayısı 1000'i aştı
03 Temmuz 2020 11:04 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga etkisine giren İsrail'de günlük vaka sayısı ilk kez 1000'i aşarken, Tel Aviv yönetimi, virüsle mücadele kapsamında bazı kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 1 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 325'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saatte bin 107 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 27 bin 542'ye çıktığı ifade edildi.

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Açıklamada ayrıca hastalardan 70'inin durumunun ağır olduğu, iyileşen kişilerin sayısının ise 17 bin 599'a ulaştığı aktarıldı.

Bazı kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu
İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artış nedeniyle salgında ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 9 bin 618'e yükseldi.

Öte yandan İsrail yönetimi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında mayıs ayında kaldırdığı bazı kısıtlamaları yeniden yürürlüğe soktu.

Yeni kısıtlamalar kapsamında evler dahil kapalı alanlarda yapılacak toplantı ve etkinliklere en fazla 20 kişinin katılmasına izin verildi.

Bu sabahtan itibaren yürürlüğe giren kısıtlamalar kapsamında, sinagog, bar ve gece kulüplerine ise 50 kişi sınırı getirildi.

İsrail'de mayısta günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus ikinci dalga etkisi can kaybi kisitlamalar israil

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.