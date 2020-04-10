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İsrail'de plasentadan alınan kök hücre tedavisinin uygulandığı tüm hastalar iyileşti
İsrail'de yüksek hayati riski bulunan altı Covid-19 hastası üzerinde denenen kök hücre tedavi ile tüm hastaların durumunda iyileşme kaydedidi. Tedavide plasentadan alınan kök hücre terapisi uygulandı.
İsrail'de plasentadan alınan kök hücre tedavisinin uygulandığı tüm hastalar iyileşti
10 Nisan 2020 10:34 - Euronews
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İsrail basınına göre solunum yetmezliği ile Covid-19 bağlantılı komplikasyonlar yaşayan söz konusu hastalar üç farklı merkezde bir hafta boyunca tedavi altında tutuldu. Altı hastadan dördünün ayrıca kardiyovasküler ve böbrek yetmezliği gibi sorunları olduğu bildirildi.

İyileşen hastaların risk grubunda bulunmaları ve normal şartlarda ölümle sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğu semptomlara sahip olmaları nedeniyle, uygulanan yeni tedavi yöntemi başarılı olarak görülüyor.

Altı hastanın hayata tutunmasının yanı sıra solunum yetmezliği çeken dört hastanın durumunda iyileşme olduğu, üç hastanın ise solunum cihazına artık ihtiyaç duymadığı aktarıldı.

Kök hücre araştırmalarıyla tanınan Pluristem'e göre Covid-19 öncesi hastalıkları bulunan iki hastanın durumunda da yine gözle görülür iyileşme oldu.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın ülkede 8 Nisan tarihli verilerine göre Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, vaka sayısı ise 9 bin 755'e yükselirken, 864 kişi de iyileşti.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 kok hucre vaka sayisi israil plasenta

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