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İsrail'den sert koronavirüs tedbirleri: Karantinaya uymayanlara hapis cezası
İsrail yönetimi, Doğu Asya ülkelerini ziyaret eden ve ülkeye dönüşlerinde evlerinde 2 hafta Kovid-19 karantinası altında kalmaları talimatına uymayanlara, 7 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini duyurdu
İsrail'den sert koronavirüs tedbirleri: Karantinaya uymayanlara hapis cezası
21 Şubat 2020 - AA
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KUDÜS  - İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ana kadar Doğu Asya’yı ziyaret ettikten sonra İsrail’e dönen 50 kişinin kendi evlerinde 14 gün karantinada kalmaları yönündeki talimata uymadığının belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Doğu Asya ziyaretinden döndükten sonra kendi evlerinde 2 hafta karantinada kalmaları talimatını kasten ihlal edenlerin, 7 yıl hapisle cezalandırılabilecekleri uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, İsrail halkından karantina talimatına uymayanları Sağlık Bakanlığına ihbar etmeleri de istendi.

İsrail İçişleri Bakanlığı, 18 Şubat'ta Kovid-19 salgını nedeniyle son 2 hafta içinde Tayland ve Singapur'un yanı sıra Çin'e bağlı Hong Kong ve Makau Özel İdare Bölgesi'ni ziyaret eden yabancıların ülkeye alınmayacağını duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:

israil karantina kovid-19

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