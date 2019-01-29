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İsrailli bilim insanlarından çarpıcı açıklama: 'Kanseri kökten yok eden tedavi'
100'den fazla türü olan kanserle mücadele etmek için sayısız bilim insanı farklı yöntemler üzerinde çalışıyor. İsrailli bilim insanları ise kanserin tüm türlerini kökten yok edebilecek bir yöntem bulduklarını iddia etti
İsrailli bilim insanlarından çarpıcı açıklama: 'Kanseri kökten yok eden tedavi'
29 Ocak 2019 - NTV
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"Bir yıl içinde kanseri kökten yok eden bir tedavi hazır olacak."

Bu sözler, İsrailli bilim insanlarına ait.

Genetik üzerine araştırmalar yapan bir firma, tüm kanser türleri için etkili olacak bir tedavi bulduklarını iddia etti. 

Bilim insanları, kanser hücrelerinin tedaviye verdiği tepkiyi inceledi.

PEPTİD ADI VERİLEN PROTEİNLER, KANSER HÜCRELERİNİ YOK EDECEK

Tüm tedavilerin kanser hücrelerinin belirli bir noktasını hedef aldığını belirten uzmanlar, kanser hücrelerinin mutasyon geçirerek bağışıklık kazandığını belirledi.

Noktasal yaklaşım yerine tümden imha yöntemini seçen araştırmacılar, "peptid" adı verilen proteinleri, kanser hücrelerini yok etmek için programladı. 

Çok farklı kombinasyonlarda üretilen bu proteinler, kanser hücrelerine üç yönden saldırıyor. Bu şekilde tüm savunmalarını aynı anda etkisiz hale getirebiliyor.  

Doktorlar, yöntemi AIDS tedavisinde kullanılan ilaç kokteyline benzetiyor. Ancak bu proteinler sağlıklı hücrelere zarar vermiyor.  

FARELER ÜZERİNDE YÜZDE 99.9 BAŞARI SAĞLADI

Araştırmacılar hastalardan alınacak örneğe göre hazırlanacak "protein kokteyli" ile kanserin birkaç haftada tamamen yok edileceğini söylüyor.  

Fareler üzerinde yüzde 99.9 başarı sağlayan tedavinin, klinik testlerine gelecek yıl başlanması hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:

kanser onkoloji israil kanser hucresi

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People
14
1) adolf jakop (hekim)
29.01.2019 14:32:05
Dünya üzerinde yaşayan (kendileri dışındaki) nüfusu azaltmayı amaçlayan bir ırktan kansere çare bulup bunu tüm insanlığın hizmetine vermelerinin beklemek salaklık olur. Ya da çok yüksek fiyatla karaborsada satarlar.
People
11
2) DAM (SAĞ. MEM.)
29.01.2019 13:28:28
İnsanlık için çok büyük bir buluş. Bu gibi buluşları Türk bilim insanlarından da bekliyoruz...
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