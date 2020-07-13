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İsrailliler hükümetin COVID-19'la mücadele performasından memnun değil
İsraillilerin yüzde 75'inin Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelede gösterdiği performanstan memnun olmadığı bildirildi.
İsrailliler hükümetin COVID-19'la mücadele performasından memnun değil
13 Temmuz 2020 12:10 - AA
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İsrail'de yayın yapan 13 televizyonu, hükümetin COVID-19 salgınıyla mücadelede halkın memnuniyetine ilişkin pazar günü yaptığı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlara göre, ankete katılan 700 kişinin yüzde 75'i, Netanyahu hükümetinin salgınla mücadelede beklenen performansı göstermediği ve bundan memnun olmadığı yönünde görüş beyan etti.

Katılımcıların yüzde 61'i salgın boyunca Netanyahu'nun performansının iyi olmadığını dile getirirken, kriz sebebiyle ekonomik istikrarlarından endişe duyanların oranı ise yüzde 83 olarak belirtildi.

COVID-19'la ilgili hükümetin kriz yönetimi protesto edilmişti

Geçen cumartesi günü Tel Aviv'de düzenlenen gösteride İsrailliler, COVID-19'la ilgili hükümetin kriz yönetimini protesto etmişti.

Vaka sayısı da 38 bin 213'e yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği ve 1148 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybının 358'e, vaka sayısının da 38 bin 213'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 141'inin durumunun ağır olduğu, 18 bin 915 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 israil salgin kriz yonetimi netanyahu

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