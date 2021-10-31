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İSTAHED: Asgari ücretten az alan aile hekimi ve hemşire arkadaşlarımız oldu
İSTAHED Başkanı: Aile hekimliğinde asgari ücretten daha az alan (2200Tl) hemşire arkadaşlarımız var. Doğum iznindeki aile hekimi arkadaşımız asgari ücretten daha az maaş alıyor
İSTAHED: Asgari ücretten az alan aile hekimi ve hemşire arkadaşlarımız oldu
31 Ekim 2021 13:38 -
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İstanbul Aile Hekimliği Derneği'nin Antalya'da 27-31 Ekim tarihleri arasında (İSTAHED) bu yıl 8.'sini düzenlediği "İKON2021 Ulusal İSTAHED Aile Hekimliği Kongresi'nde, birinci basamak aile hekimliğinde en sık karşılaşılan hasta grupları, en çok görülen hastalıklar ve koruyucu hekimlik konuları masaya yatırıldı. Kongreye Türkiye'nin her yerinden 500'e yakın aile hekimi ve diğer branş hekimlerinden katılım oldu. Düzenlenen basın toplantısına İSTAHED Başkanı ve aynı zamanda Kongre Başkanı da olan Dr. Serkan Özbakış, İSTAHED Başkan Yardımcısı ve Kongre Genel Sekreteri Dr. Senem Özşehir, İSTAHED Başkan Yardımcısı Dr. Nahide Toksan, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök ile Kongre Bilimsel Sekreteri Dr. Hüseyin Acar katıldı.

Son Ödeme Sözleşme Yönetmeliğine tepki

Aile hekimlerini  ekonomik ve özlük hakları konusunda ilgilendiren ve 1 temmuzda yürürlüğe giren Ödeme Sözleşme Yönetmeliği ile ilgili  İSTAHED Başkanı Dr. Serkan Özbakış yönetmeliğin masa başında düzenlenecek bir Yönetmelik değil, sahanın sesi dinlenerek yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Yönetmelikle ilgili dava açtıklarını belirten Dr.Özbakış 'Şu ana kadar binlerce dava açtık. Yüzdde 95'ini de kazandık. Bu yönetmelikle ilgili de açtık ama hukuksuz uygulamalar açtığımız davalar sonuçlanıncaya kadar maalesef devam ediyor' dedi.

 

Asgari ücretin altında ücret alan hekim ve hemşire

Pandemiyle birlikte çok zor zamanlardan geççirdiklerini panddemi başında maske, elddiven, dezenfektan gibi sarf malzemelerini dışardan kendilerinin aldığını belirten Dr.Özbakış 'Hamilelik izninde olan bir aile hekimi 2 bin 500 Tl ücret alıyor, asgari ücretin altında. Yine hemşiremiz bazı durumlarda kesintilerden sonra 2 bin 200 Tl ücret alıyor. Yeni Yönetmelike basına konuşmamız da yasaklanmış durumda. Ancak bu haksız uygulamaları haykırmaaya devam edeceğiz' diye konuştu.

"Sağlık çalışanlarını mutlu etmeden salgın yönetilemez"

Dr.Serkan Özbakış şöyle konuştu:

"Bir salgında Sağlık Çalışanları haklarını arayabilmek için alanlara dökülmeye başlamışsa artık orada Bakanlığın şapkasını önüne koyma vakti gelmiştir. Alkışla, algıyla salgın yönetilemez. Sağlık çalışanlarını mutlu etmeden salgını yönetilemez, hele ki onları işten atmayla tehdit ederek, ücretlerini keserek, gözünün üstünde kaşın var diye ceza vererek  salgını hiç yönetilemez. Salgın değil sağlık da yönetilemez."

Basın toplantısında konuşmacılar tarafından şu başlıklar vurgulandı:

 

  • Aşılama merkezleri mutlaka kurulmalı, insanlar birbirinden görerek büyük alanlarda aşılandığında aşı olma motivasyonu atacaktır
  • Sağlık Bakanlığı sayıları yayınlarken bu sayılar arasında aşı olma oranlarını da açıklamalı
  • Pandeminin ilk günlerinde hastalanan arkadaşlarımızın maaşları yarı yarıya kesildi
  • Yapılan aşının %65-70'ini aile hekimleri yaptı ama aile hekimleri hakettiği değeri görmedi
  • Maskesiz diye ASM'den çıkarılan hasta şiddet uyguladı, maskesiz kişiyi çıkaran aile hekimine soruşturma açıldı
  • Aile hekimleri 2. ve 3. basamak hastalarına randevu alamıyor
  • Yabancı uyruklu hekimler hekimliğe başladıklarında Türkçe bilmek zorunda değil, 1 yıl içerisinde Türkçe öğrenmek zorunda

Anahtar Kelimeler:

istahed aile hekimligi ikon2021 asgari ucret

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