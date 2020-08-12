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İSTAHED Başkan yardımcısı isyan etti... Covid-19 ile mücadele eden doktora maaş kesintisi şoku!
İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, Koronavirüse yakalanan bir hekime uygulanan maaş kesintisine sosyal medya hesabından isyan etti.
İSTAHED Başkan yardımcısı isyan etti... Covid-19 ile mücadele eden doktora maaş kesintisi şoku!
12 Ağustos 2020 17:48 - MEDİMAGAZİN
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İstanbul Aile Hekimliği Derneği ISTAHED Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, Covid-19'a yakalanan bir aile hekiminin maaşında yapılan kesintiye tepki gösterdi.

Maaş kesintisinin iptal edilmesi gerektiğini ifade eden Tamur, aynı sorunu yaşayan çok sayıda meslektaşlarının olduğunu söyledi.

Tamur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Benim önerim bu konu ile ilgili detaylı bir yol haritası çizip ortaya net somut bir plan koyalım. Gerekirse bakanlıkla irtibata geçelim. Can derdindeyken bir de bu kesinti problemiyle uğraşmak zorunda kalmayalım.''

Tamur, maaş kesintisi şoku yaşayan meslektaşının paylaşımlarını kendi hesabından takipçileriyle paylaştı.

Anahtar Kelimeler:

istahed mustafa tamur covid aile hekiminin maasinda yapilan kesinti maas kesintisi

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