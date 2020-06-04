İSTAHED: Covid-19'a yakalanan aile hekimlerinin maaşlarında yapılan kesinti, mücadelemize yakışmıyor

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu, Covid-19'a yakalanan ve tedavi sürecinde işe gidemeyen aile hekimlerinin ücretlerinde yapılan kesintiye ilişkin bir açıklama yaptı. İSTAHED, aile hekimleri tarafından tepki çeken maaş kesintisi uygulamasının mevzuat değişikliğiyle düzeltilmesi talebinde bulundu.

VİRÜSTEN ENFEKTE OLANI ‘CEZALANDIRIR GİBİ’ YAPILAN UYGULAMA DEVAM EDİYOR

Coronavirüs salgınında en büyük risk tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık çalışanlarına ait olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 29 Nisan da yaptığı açıklamada o gün için hastalığa yakalan sağlık çalışanı sayısı 7500’lerde idi. Bu gün bu rakam çok daha yukarılara çıkmış bulunmakta. Bu süreçte hastanelerin kesintiye uğrayan tüm hizmetlerinin yükünü de üstlenen Aile sağlığı merkezi çalışanlarının, hastalarla yakın temasları, çalışmaya ara vermemeleri, esnek ve vardiyalı çalışmamaları ile donanım eksiklikleri sağlık çalışanları içinde aile sağlığı merkezlerinde çalışanların hastalığa yakalanma riskini arttıran nedenler olarak görülmektedir. Türkiye’de de salgının merkezi kabul edilen İstanbul’un rakamlarına bakıldığında 350’nin üstünde aile sağlığı merkezi çalışanının enfekte olduğunu görüyoruz. Covid-19’a yakalanarak kaybettiğimiz meslektaşımız Dr. Yavuz Kalaycı da İstanbul’da aile hekimliği yapıyordu. Salgının ilk günlerinde balkonlardan alkışladığımız, övgüyle söz ettiğimiz ve ‘onlar her türlü övgüye layık’ dediğimiz sağlık çalışanlarının başında gelen aile hekimliği çalışanlarının enfekte olmaları halinde Bakanlıkça cezalandırılır gibi ‘çalışamadıkları günler için ücretlerinin kesileceğini, bunun ülkemize yakışmadığını, bu durumun mahkemelerce değil Bakanlıkça düzeltilmesi gerektiğini’ defalarca duyurduk.” denildi.

VİRÜSÜ YENEN HEKİM ARKADAŞIMIZIN MAAŞI KESİLDİ

Salgının başından beri Sağlık Bakanlığı’nı uyardıklarını belirtilen açıklamaya şöyle devam etti: