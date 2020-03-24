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İSTAHED: İstanbul'da iki aile hekiminin testi pozitif çıktı
Koronavirüs salgınının ardından yoğunlukları her geçen gün artan aile hekimleri, koruyucu tıbbi malzemelerin eksikliği nedeniyle büyük risk altında. İzolasyon odalarının dahi olmadığını belirten hekimler, iki meslektaşında virüse rastlandığı ve önlem alınmadığı takdirde vaka sayısının artacağı uyarısında bulundu. 
İSTAHED: İstanbul'da iki aile hekiminin testi pozitif çıktı
24 Mart 2020 15:15 - Cumhuriyet
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İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, Koronavirüs Bilim Kurulu’nda branşlarında çok değerli hekimlerin olmasına karşın birinci basamak sağlık hizmetlerinin herhangi bir temsilcisinin olmaması nedeniyle yanlış kararların alındığını söyledi. Yurtdışından gelen yurttaşların, pasaportlarıyla başvurması sonucu aile hekimlerinden 14 gün rapor alarak kendilerini evlerinde izole edeceklerinin ilan edildiğini anımsatan Demir, evde kalması gereken riskli grupların “Durum Bildirir Sağlık Raporu” için Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) yönlendirildiğini belirtti. Demir, şöyle konuştu: “Riskli gruptaki vatandaşlarımızı evde tutmamız gerekirken en riskli kurumlara, sağlık tesislerine başvuru sayısını artırmış olduk. Yurtdışı çıkış öyküsü olmayan iki aile hekimi meslektaşımızın koronavirüs testlerinin pozitif geldiği bilgisini üzülerek aldık. Gereken önlemler alınmazsa bu rakamın hızla artacağını tahmin ediyoruz. Koronavirüs Bilim Kurulu’na bir aile hekimliği akademisyeni hocamızın ve sahada aktif görev alan bir aile hekimi meslektaşımızın eklenmesini, basit tıbbi malzemelerin hızlıca temin edilmesini, aile sağlığı merkezlerinde fiziki şartların hızla düzeltilmesini talep ediyoruz.”

‘65 YAŞ YASAĞINI BÖYLE DELDİM’
İstanbul’da yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir aile hekimi yaşananları gazetemize anlattı. Dükkânlardan bozma, sağlık altyapısı olmayan binalarda hizmet verdiklerini kaydeden aile hekimi, salgının yaşandığı bugünlerde üstüne bir de maske, eldiven, el dezenfektanı bulamama gibi sorunların eklendiğini ve problemlerin giderek arttığını söyledi. “ASM’lerde izolasyonlu odalar dahi yok” diyen aile hekimi, salgın döneminde hasta sayılarının arttığına dikkat çekerek “Merkezi hastane randevu sisteminden randevu tanımlayıp ‘Aile sağlığı merkezine gidiyorum’ diyerek eften püften şeylerle dışarı çıkıyor. Güvenlik görevlileri sorunca randevularını gösteriyorlar. 65 yaş üstü yasağını böyle deldim diyen hastalara rastlıyoruz” diye konuştu.

KARANTİNA FİRARİLERİ
Son anda engellendi:İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi’nde karantina altındaki bir kadın, hastaneden kaçtı. Polis, hastayı birkaç yüz metre uzaklıkta yakaladı. Karantinadan kaçan kadın, olay yerine gelen ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.

Evinde yakalandı: Ankara’da zatürree şikâyeti nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne giden, ismi açıklanmayan bir kişi, doktorlar tarafından koronavirüs şüphesi nedeniyle karantina altına alınmak istenince hastaneden kaçtı. Polis, kaçan kişiyi evinde yakaladı.

Uymayana ev hapsi: Karabük’te yurtdışından gelen iki kişinin koronavirüs bulaşıcı hastalığı ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı 14 günlük karantina süresine uymadıkları belirlendi. G.Ü. ve S.Ü. hakkında mahkeme ev hapsi kararı verdi.

Anahtar Kelimeler:

aile hekimligi koronavirus bilim kurulu 65 yas yasagi karantina firarileri

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